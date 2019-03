En opeens vinden de Duitsers zichzelf waardeloos

Kane: Nations League winnen beter dan halve finale WK halen

7:52 Als de nationale voetbalploeg van Engeland komende zomer de Nations League wint is dat volgens aanvoerder Harry Kane een grotere prestatie dan het bereiken van de halve finales tijdens het WK, vorig jaar in Rusland. De Engelsen treffen op 6 juni Oranje in de halve finales van het nieuwe landentoernooi. In een eventuele finale wacht Zwitserland of gastland Portugal.