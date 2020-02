Emotionele Van Wolfswinkel maakt rentree na hersenaandoening

Van Wolfswinkel had in december de training in Zwitserland al hervat, maar moest daarbij fysiek contact vermijden. Koppen was helemaal niet toegestaan. De spits liep begin dit seizoen een hersenschudding op. Uit scans die werden gemaakt kwam ook naar voren dat de speler een aneurysma in zijn hersenen had. Dat is een uitstulping in een bloedvat van de hersenen, die kan leiden tot een hersenbloeding. Een operatie was daarom noodzakelijk.