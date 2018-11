Elia wint met Basaksehir van Babel en Lens met Besiktas

Inter boekt zevende overwin­ning op rij

17:23 Internazionale heeft de zevende overwinning op rij geboekt in de Serie A. Ook met een flink aantal vaste krachten op de bank was de ploeg van trainer Luciano Spalletti veel te sterk voor Genoa: 5-0. Inter, met verdediger Stefan de Vrij de hele wedstrijd in de ploeg, staat op de tweede plaats in de Italiaanse competitie met 25 punten uit elf wedstrijden. Juventus, dat later op zaterdag Cagliari ontvangt, gaat aan kop met 28 uit tien.