El Ghazi deelt kopstootje uit aan ploeggenoot in saai duel met West Ham

Het opmerkelijkste moment was een kleine kopstoot van oud-Ajacied El Ghazi. Terwijl hij druk bezig was een aanval van West Ham United te neutraliseren, kreeg hij kritiek van ploeggenoot Mings. Daarvan was El Ghazi - die in de eerste helft ook nog een keihard in botsing kwam met West Ham United-doelman Lukasz Fabianski (zie video onder) - niet gediend, waarna hij zijn hoofd tegen dat van zijn ploeggenoot duwde. De scheidsrechter van dienst, Mike Dean, zag het voorval over het hoofd.



Kansen waren er niet of nauwelijks in een duel dat meer weg had van Ren-je-rot dan van een topduel uit de duurste competitie ter wereld. Ook Sébastien Haller, de oud-spits van FC Utrecht die bij West Ham United al drie keer scoorde, kon in Birmingham geen potten breken.