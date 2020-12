El Ghazi bezorgt Villa zege met penalty in blessuretijd

Benzema-rel tussen Deschamps en Cantona toch niet voor de rechter

11 december De rechtszaak die de Franse bondscoach Didier Deschamps had aangespannen tegen Eric Cantona gaat voorlopig niet door. Deschamps had zijn voormalige teamgenoot aangeklaagd vanwege laster. De rechter besloot de aanklacht echter ongeldig te verklaren, omdat daarin niet goed beschreven is waarom sprake zou zijn van laster. Deschamps heeft tien dagen de tijd om in beroep te gaan.