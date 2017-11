Eindelijk weer zege voor 'Fener' dankzij Solsado

Soldado was de grote man bij Fenerbahçe, waar Vincent Janssen in de 79e minuut werd gewisseld. De Spanjaard kwam in de 61e minuut in het veld en maakte meteen de 2-1 uit een omhaal, nadat ploeggenoten daarvoor twee keer op de lat hadden gekopt. Soldado maakte vervolgens een zuivere hattrick door in minder dan twintig minuten nog twee keer te scoren.