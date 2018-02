Eindelijk weer zege voor Chelsea

Chelsea staat na de Londense derby van gisteren weer boven Tottenham Hotspur. Tottenham was met 1-0 te sterk voor Arsenal. Chelsea, dat nu vierde staat, heeft nu een punt meer dan de Spurs. West Bromwich blijft de nummer laatst.



De druk op coach Antonio Conte was na de twee nederlagen toegenomen. De Italiaanse coach zei echter niet te willen opstappen bij Chelsea.



Hazard zette na 25 minuten de thuisclub op 1-0. Hij rondde een combinatie met de Franse nieuwkomer Olivier Giroud fraai af. Chelsea gaf het overwicht in de tweede helft vorm met nog twee doelpunten. Eerst scoorde Victor Moses en daarna opnieuw Hazard.



Bij West Bromwich viel de van Liverpool gehuurde Daniel Sturridge al na drie minuten geblesseerd uit.