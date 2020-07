Einde seizoen voor Liverpool-aanvoerder Henderson

Voetbal vandaag | Real Madrid kan flinke stap zetten richting 34ste titel

12:00 Na de ontknoping in Duitsland vallen ook de competities van Spanje, Engeland en Italië langzaam in een plooi. Vanwege het bomvolle programma maken we dagelijks een overzicht. Welke clubs spelen er en welke Nederlanders komen vanavond in actie?