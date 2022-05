Einde loopbaan dreigt voor Zlatan Ibrahimovic: zeven maanden uit roulatie na knieoperatie

Fitte Mkhitaryan kan met AS Roma tegen Feyenoord uitkomen

Henrikh Mkhitaryan (33) kan morgen mogelijk toch met AS Roma tegen Feyenoord in de finale van de Conference League uitkomen. ,,Hij heeft zijn eerste training met de groep achter de rug”, zei trainer José Mourinho tijdens zijn afsluitende persconferentie voor de eindstrijd in Tirana. ,,Zijn gevoel is goed. Als dat zo blijft, dan zit hij bij de selectie.”

24 mei