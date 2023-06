Einde carrière dreigt voor Luis Suárez: ‘Hij heeft de grens bereikt’

Dramati­sche avond voor Italiaanse broers Esposito: drie verloren finales binnen vier uur

Uruguay heeft voor het eerst het WK onder 20 gewonnen. In het Estadio Único Diego Armando Maradona in La Plata werd in de finale met 1-0 gewonnen van Italië. Het betekende dat de broers Francesco Pio (17), Sebastiano (20) en Salvatore (22) Esposito uit Castellammare di Stabia, iets ten zuiden van Napels, binnen vier uur op zondagavond allemaal een finale verloren.