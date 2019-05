Eigenaar Team Ineos blijft azen op overname Chelsea

Monaco na gelijkspel nog steeds niet veilig

21:01 In de Franse competitie is AS Monaco nog steeds niet helemaal veilig. De kampioen van 2017 en de runner-up van vorig seizoen pakte een puntje bij middenmoter Stade Rennes: 2-2. Daardoor bleef Monaco in de onderste regionen hangen, vier punten boven de degradatiestreep, met nog vier speelronden te gaan.