Eerstedivisionist Hamburger SV in halve finale Duitse beker

Zeegelaar en Ter Avest houden AC Milan in San Siro op gelijkspel

21:14 AC Milan is er niet in geslaagd om Udinese, de nummer 15 van de Serie A, te verslaan. In San Siro werd het 1-1 tegen de ploeg waarin de Nederlanders Hidde ter Avest en Marvin Zeegelaar op de flank spelen.