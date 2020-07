Eerste prijs voor Bosz? Als Bayern München de bekerfinale haalt, wint het (bijna) altijd

Het is voor Bayer Leverkusen vanavond pas de vierde keer dat de club in de finale van het DFB Pokal-toernooi staat. De eerste keer was in 1993, toen een goal van Ulf Kirsten voldoende was voor de eerste bekerzege ooit voor de club. Het werd 1-0 tegen Hertha BSC. Het is tot op de dag van vandaag slechts één van de drie prijzen die bij Bayer Leverkusen in de prijzenkast staan, naast de UEFA Cup van 1988 en de kampioensschaal van het seizoen 1978/1979 in de 2.Bundesliga. Bayer Leverkusen haalde in 2002 en 2009 ook nog de bekerfinale, maar het Schalke 04 van Huub Stevens, Marco van Hoogdalem en Niels Oude Kamphuis (4-2) en Werder Bremen (1-0) waren in die finales te sterk.