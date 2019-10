Eerste nederlaag voor Arsenal ondanks goal Van de Donk

Daniëlle van de Donk, die afgelopen week nog haar honderdste interland voor Oranje speelde, maakte al in de negende minuut de 0-1 na een mooie steekpass van spits Vivianne Miedema. Van de Donk is nu gedeeld topscorer in de Engelse vrouwencompetitie met drie goals, net als Chloe Kelly van Everton.



Arsenal had de wedstrijd na de vroege goal van Van de Donk lange tijd onder controle, maar in de 57ste minuut maakte Chelsea-spits Bethany England de gelijkmaker namens de thuisploeg op het uitverkochte Kingsmeadow in het zuiden van Londen. De Noorse verdediger Maria Thorisdóttir schoot in de 85ste minuut vervolgens de 2-1 binnen namens Chelsea. Jill Roord, de derde Nederlandse speelster bij Arsenal, kreeg in de blessuretijd nog een goede kans op de 2-2, maar haar inzet werd knap verdedigd door een speelster van Chelsea.