'Eerste La Liga-duel in de VS wordt Girona tegen FC Barcelona en supporters mogen gratis gaan'

De Spaanse competitie sloot onlangs een 15-jarig contract af met het bedrijf Relevent om per jaar een paar duels in Amerika te laten plaatsvinden. La Liga ontvangt hier 200 miljoen euro voor.



,,Girona tegen Barcelona wordt voor 90 procent zeker in Amerika gespeeld, maar de overeenkomst gaat niet om slechts één wedstrijd. Het is een veel groter proces", aldus Tebas in een interview met het Spaanse radiostation Onda Cero.



,,Het is geen verplichting voor de clubs om één wedstrijd per jaar in Amerika te spelen. Alleen de clubs die zich vrijwillig aanmelden gaan. Maar dit is groter dan een wedstrijd. Het gaat om strategie en sponsoren."