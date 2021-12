Een kraker in Duitsland en een belangrijke uitwedstrijd voor Real Madrid

Inval bij Juventus wegens gerommel met transfer­waar­des

Juventus heeft bezoek gehad van Italiaanse opsporingsdiensten. In opdracht van justitie werden kantoren van Juventus in Turijn en Milaan doorzocht. De club van Oranje-international Matthijs de Ligt zou tussen 2019 en 2021 hebben gerommeld met de transferwaardes van spelers, om zo in financieel opzicht de balans op orde te krijgen.

