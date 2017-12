Eboué zit na vechtscheiding volledig aan de grond

,,Ik schaam me voor mijn eigen situatie'' vertelde de Ivoriaan tegen The Sunday Mirror. De oud-speler van onder meer Arsenal streek in 2002 neer in Europa, bij het Belgische Beveren. Na enkele succesvolle jaren verliet hij België voor Arsenal. Daarna volgden nog periodes bij Galatasaray en Sunderland. Ook speelde hij 73 keer voor Ivoorkust. Van het geld dat Eboué verdiende tijdens zijn carrière blijft niet veel meer over. Na de sportieve successen is de 34-jarige Ivoriaan verwikkeld in een vechtscheiding met zijn Belgische vrouw Aurelie. Daarnaast kreeg hij ook zijn drie kinderen al sinds juni niet meer te zien.

Naïef

,,Ik kan geen advocaat betalen. Tijdens mijn carrière ben ik nooit echt op de hoogte geweest van mijn financiële situatie. Ik liet me omringen door de verkeerde mensen en alle bankzaken werden door Aurelie geregeld.” Het geld dat ik verdiende, stuurde ik naar mijn vrouw voor onze kinderen. Alles wat ze me voorlegde, tekende ik zomaar.”



De voormalige rechtsachter betrekt nu nog een villa in het Engelse Enfield, die hij dreigt te verliezen aan zijn vrouw. Hij vreest elke seconde dat een deurwaarder aanbelt om te vertellen dat hij ook dat kwijt is. ,,Soms doof ik de lichten zodat iedereen denkt dat ik er niet ben. Elke seconde ben ik bang dat er plots wordt aangebeld.”



Ook is Eboué vaak te vinden bij een vriendin in ‘de bunker’ - waar hij op de grond slaapt - verplaatst hij zich door Londen via de bus én wast hij zijn kleren met zijn handen bij gebrek aan een wasmachine. ,,Elke dag was ik mijn spijkerbroek, mijn kleren, alles. Mijn handen zijn hard. Het is alsof ik op een boerderij heb gewerkt.” Maar het meest van alles mist hij zijn kinderen. ,,Dat doet me het meeste pijn. Het is heel zwaar om helemaal alleen te zijn.”