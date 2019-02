Dzeko behoedt AS Roma in blessuretijd voor nieuw puntenverlies

Frosinone was in de vijfde minuut op voorsprong gekomen na geklungel bij AS Roma. Steven Nzonzi leverde de bal op eigen helft zomaar in bij Camillo Ciano, die vanaf zo'n 20 meter direct besloot te schieten. Keeper Robin Olsen verwerkte de bal zo slecht, dat die via zijn armen in het doel belandde. De Romeinen zetten de achterstand na zo'n half uur spelen in een tijdsbestek van drie minuten om in een voorsprong, dankzij doelpunten van Dzeko en Lorenzo Pellegrini.



Justin Kluivert zag vanaf de bank hoe Frosinone tien minuten voor tijd op gelijke hoogte kwam. Vlak voor het verstrijken van de blessuretijd bezorgde Dzeko de Romeinen toch de volle buit. De ploeg van trainer Eusebio Di Francesco staat op de vijfde plaats met 44 punten, één minder dan AC Milan. De top vier in Italië plaatst zich voor de Champions League.