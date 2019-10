Dybala redt Juventus tegen Lokomotiv Moskou

Met Matthijs de Ligt in de basis ging de ploeg van Maurizio Sarri op jacht naar de tweede zege van de groepsfase, na een gelijkspel bij Atlético Madrid (2-2) en een overwinning op Bayer Leverkusen (3-0). Het begin was voor de Italianen, maar het was de Russisch kampioen dat voor het eerst het doel wist te vinden. Middenvelder Aleksej Mirantsjoek sloeg na een half uur toe.



Lange tijd hielden de Russen stand, tot Dybala zijn verantwoordelijkheid nam. De Argentijn maakte een kwartier voor tijd op de voor hem zo kenmerkende wijze met een indraaiend schot met links de gelijkmaker. Slechts drie minuten na dat doelpunt was Dybala alert op een rebound om Juventus zo de overwinning te bezorgen.



Door de zege neemt Juventus de eerste plaats weer over van Atlético Madrid, dat eerder op de avond al won van het Bayer Leverkusen van Peter Bosz (1-0). In het Wanda Metropolitano had Leverkusen lang zicht op een punt, maar kopte Alvaro Morata een kwartier voor tijd Leverkusen verder in de problemen.