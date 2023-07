Dusan Tadic en Sebastian Szymanski grijpen bij Fenerbahçe-debuut meteen spotlights in klinkende zege

Prins William prijst Alli Verslaving, misbruik en torenhoge verwachtin­gen: Engels internatio­nal Dele Alli openhartig over problemen

De Engelse voetballer Dele Alli (27) heeft in een emotioneel interview met voormalig Manchester United-speler Gary Neville een boekje open gedaan over zijn traumatische jeugd en zijn verslaving aan slaappillen. De aanvallende middenvelder werd een gouden loopbaan voorspeld na zijn stormachtige doorbraak bij Tottenham Hotspur in 2015, maar is al enkele jaren uit de top van het voetbal verdwenen.