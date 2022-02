Dumfries en De Vrij verzuimen met Inter weer om koppositie over te nemen van AC Milan

Pelé moet na chemothera­pie langer in ziekenhuis blijven

De Braziliaanse voetballegende Pelé moet langer in het ziekenhuis blijven. De 81-jarige Pelé ligt sinds 13 februari weer in het hospitaal van São Paulo, om chemotherapie te ondergaan na een operatie afgelopen jaar aan een darmtumor. De Braziliaan heeft in het ziekenhuis echter ook een urineweginfectie gekregen en die zorgt ervoor dat hij voorlopig niet terug naar huis kan.

22 februari