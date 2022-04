Dumfries en De Vrij met Inter minstens paar uur koploper door zege bij laagvlieger

Dumfries had een basisplaats in de ploeg van trainer Simone Inzaghi. Stefan de Vrij moest vorige week nog geblesseerd gewisseld worden en viel pas in de slotfase in.



Marcelo Brozović, Lautaro Martinez en Alexis Sanchez tekenden voor de treffers van Internazionale. Tussendoor deed Giulio Maggiore wat terug namens de thuisploeg, die in de onderste regionen van de Serie A is terug te vinden.



Inter kan nu rustig achterover leunen om te zien of AC Milan later op de avond (aftrap 21.00 uur) in de thuiswedstrijd tegen Genoa de koppositie herovert. Dat lukt de ploeg van Stefano Pioli alleen als er gewonnen wordt. Bij een gelijkspel staan de Milanese clubs op gelijke hoogte, maar Inter heeft een duel tegoed.