Duizenden Roma-fans verwelkomen Mourinho als nieuwe trainer

Voor Mourinho was veel belangstelling. Eerst kreeg hij een hartelijk ontvangst op het vliegveld en daarna trokken de Roma-fans naar het trainingscomplex van de club, waar in de middag een persconferentie gepland stond. Daarna toonde hij zich voor het eerst aan de fans, onder luid applaus, met een sjaal in de hand. In Rome moet hij de club weer aan een nieuwe titel helpen, de eerste in twee decennia. Eerder werkte de Portugese trainer bij Internazionale, waarmee hij in 2010 de Champions League, Serie A en Italiaanse beker won.



Mourinho stond afgelopen seizoen nog aan het roer bij Tottenham Hotspur, maar in mei werd hij na zeventien maanden ontslagen vanwege tegenvallende resultaten. Spurs eindigde als zevende in de Premier League en kwalificeerde zich daarmee voor de nieuwe Conference League.