Duitsland vermoedelijk zonder Toni Kroos

,,Ik hoop dat ik Toni hier kan houden. Het is ook beter voor hem om niet naar het nationale team te gaan nu", zei Zinédine Zidane, trainer van Real. Wat Kroos precies mankeert, is niet duidelijk. Hij strompelde naar de kant en liet zich vervangen door Luka Modric.



Duitsland speelt woensdag in Dortmund een oefenwedstrijd tegen Argentinië. Vier dagen later is in Tallinn de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland. Duitsland is koploper in groep C met twaalf punten uit vijf duels. Nederland is derde met negen punten uit vier wedstrijden.