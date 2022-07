Duitsland treft Sarina Wiegman en Engeland in EK-finale na winst op Leeuwinnen-beul Frankrijk

Frankrijk creëerde in de kwartfinale tegen Nederland nog kans op kans. Tegen Duitsland moest de ploeg het spel voor rust vooral aan de tegenstander laten. Alexandra Popp kreeg halverwege de eerste helft de eerste kans. Keepster Pauline Peyraud-Magnin redde goed op een vrije trap van de Duitse aanvoerster. Popp had in de veertigste minuut alsnog succes. De aanvalster kwam na een voorzet vanaf rechts van Svenja Huth voor haar directe tegenstander en schoot hard en hoog raak: 1-0. Frankrijk had tot dan toe weinig laten zien, maar kwam kort voor rust toch langszij. Kadidiatou Diani schoot uit de draai via de paal en de rug van doelvrouw Merle Frohms raak: 1-1.

In de tweede helft kwam het initiatief meer bij Frankrijk te liggen. Selma Bacha schoot de bal in de 63e minuut in kansrijke positie tegen verdediger Kathrin Hendrich aan. Direct daarna zag de lange verdedigster Wendie Renard een kopbal worden gestopt door Frohms.



Duitsland had aan de andere kant meer succes. Popp werd matchwinner door in de 76e minuut raak te koppen. De voorzet was wederom van Huth. Een Frans slotoffensief leverde niets meer op, waardoor Duitsland, met Martina Voss-Tecklenburg als bondscoach, de finale bereikte. De Duitse vrouwen kunnen de Europese titel voor de negende keer winnen. Eerder deden ze dat in 1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009 en 2013. De Engelse voetbalsters wonnen nog nooit een EK of WK.