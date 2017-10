Duitsland sluit indrukwekkende kwalificatiereeks af: doelsaldo +39

Daarmee nam de 'Mannschaft' het Europese kwalificatierecord over van Spanje, dat 42 keer scoorde in de reeks richting het EK 2000 in België en Nederland. Leon Goretzka opende de score voor Duitsland met een fraaie hakbal. Ramil Sheydaev bracht Azerbeidzjan tien minuten voor rust weer op gelijke hoogte, maar in de tweede helft was de ploeg van bondscoach Robert Prosinecki volstrekt kansloos tegen het Duitse aanvalsgeweld. Sandro Wagner, Antonio Rüdiger, opnieuw Leon Goretzka en Emre Can scoorden nog voor Die Mannschaft. Duitsland is volgend jaar titelverdediger op het WK in Rusland. De Duitsers wonnen afgelopen zomer bovendien de Confederations Cup, de strijd tussen alle continentale voetbalkampioenen.