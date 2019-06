Duitsland onder-21 dankzij late goals opnieuw in EK-finale

Duitsland is de regerend Europees kampioen bij de teams onder 21. In de halve finale tegen Roemenië begonnen de Duitsers goed. Nadiem Amiri, middenvelder van Hoffenheim, kreeg de bal op zijn eigen helft en counterde zeer fraai naar de 1-0. Die stand werd echter nog voor de rust omgebogen door Roemenië, dat nog nooit de finale haalde van het EK voor teams onder 21. George Puscas, aanvaller van Palermo, zorgde met twee goals voor een 1-2 ruststand. De eerste was een penalty nadat de VAR een overtreding van Timo Baumgartl had gezien. De tweede was een schitterende kopbal op aangeven van Andrei Ivan.

Beslist was de wedstrijd niet. In de tweede helft probeerde Duitsland hetzelfde kunstje als Roemenië te flikken door een achterstand goed te maken. Dat lukte. Gian-Luca Waldschmidt, aanvaller van SC Freiburg, benutte na zes minuten een strafschop, waarna hij ook nog een verlenging wist te voorkomen. Zijn vrije trap eindigde via de binnenkant van de paal in het netje (3-2) en daarmee noteerde hij alweer zijn zevende goal van het EK in Italië en San Marino.



Alexandru Pascanu kreeg nog een rode kaart in de 'dying seconds’, waarna Amiri de eindstand bepaalde op 4-2 uit een vrije trap. En dus mag Duitsland zich voor de tweede keer op rij opmaken voor de finale van het EK onder 21. In 2017 werd de finale gewonnen van Spanje en ook dit keer is de finale mogelijk tegen Spanje. Die ploeg speelt vanavond namelijk nog de andere halve finale tegen Frankrijk.