Duitsland mist Schulz in duel met Noord-Ierland

Opeens tussen de sterren Ludovit Reis geniet in Barcelona: ‘Alles is daar geweldig geregeld’

11:45 Ludovit Reis (19) stapte afgelopen zomer over van FC Groningen naar Barcelona. Deze week is hij even terug in Nederland, als speler van Jong Oranje. ,,Met Busquets op één veld, echt mooi.’’