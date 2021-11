Duitse voetballer bespuugt assistent-scheidsrechter en krijgt zeven maanden schorsing

Als je een schorsing van zeven maanden krijgt, moet je het wel heel bont gemaakt hebben. En dat is in het geval van Clemens Fandrich, speler van FC Erzgebirge Aue, ook zo. De dertigjarige Duitser spuugde de assistent-scheidsrechter in het gezicht en dus zit zijn voetbalseizoen er nu al op.

Met een 1-0 voorsprong in de 89ste minuut tegen FC Ingolstadt, afgelopen oktober, was de winst voor FC Erzgebirge Aue bijna binnen. Geen reden voor frustraties zou je zeggen, maar Fandrich had het vlak voor tijd helemaal gehad met assistent-scheidsrechter Roman Potemkin. Hij stak zijn vlag de lucht in voor een inworp voor FC Ingolstadt, iets waar Fandrich het bepaald niet mee eens was. Uit frustratie schold hij de man met de vlag de huid vol, waarna de scheidsrechter hem een rode kaart toonde. Fandrich zou gespuugd hebben.

De Duitse voetbalbond schorste Fandrich voor zeven maanden, maar daarmee mocht de middenvelder zelfs nog van geluk spreken volgens Hans Lorenz, voorzitter van de tuchtcommissie. ,,Op een aanval op de scheidsrechter of zijn assistenten staat een straf van zes maanden tot twee jaar. De rechtbank heeft rekening gehouden met zijn foutloze gedrag in de afgelopen twaalf jaar van het betaalde voetbal. Dat is in zijn voordeel geweest. Aan de andere kant is het spugen in het gezicht van een assistent-scheidsrechter zo'n serieuze daad dat een hogere straf zeker mogelijk was geweest.”

FC Erzgebirge Aue gaat niet akkoord met de straf: ,,Zeven maanden is een onacceptabele straf. Ik ben van mening dat zeer belangrijke regels in deze procedure niet zijn nageleefd", laat bestuurslid Kay Werner weten. ,,De rechtbank kwam, nadat het bewijs was verzameld, tot de conclusie dat Clemens opzettelijk had gespuugd. Dat kan ik niet begrijpen. Zelfs Roman Potemkin maakte duidelijk dat het gebeurde omdat Clemens sprak en klaagde. Daarom is deze straf onbegrijpelijk.”

Volledig scherm Assistent-scheidsrechter Roman Potemkin. © Screenshot