Duitse voetbalbond: EK is niet afgeschreven voor ons

Voorzitter Fritz Keller van de Duitse voetbalbond DFB gelooft in een succesvol EK voor de ‘Mannschaft’, ook al is het vertrouwen broos na de afstraffing vorige maand tegen Spanje. Het Duitse elftal van bondscoach Joachim Löw sloot de Nations League af met een smadelijke nederlaag in Sevilla: 6-0.

,,Ik wil niet zeggen dat het EK afgeschreven is voor ons. Ik heb er veel vertrouwen in dat de ploeg op de juiste weg doorgaat. Natuurlijk moet je op een bepaald moment wel de finish bereiken. Die gaan ze halen”, zegt Keller in een interview op de website van de DFB.

Na het teleurstellend verlopen WK van 2018, waar Duitsland als titelverdediger al in de groepsfase werd uitgeschakeld, besloot Löw om zijn selectie flink te verjongen. Dat proces gaat met vallen en opstaan. Van de acht interlands dit jaar won Duitsland er drie, vier duels eindigden in een gelijkspel. De blamage tegen Spanje leidde tot crisisoverleg bij de DFB. De positie van Löw stond ter discussie, maar de man die de Duitsers in 2014 naar de wereldtitel leidde kreeg het vertrouwen om door te gaan.

Op het met een jaar uitgestelde EK zit Duitsland komende zomer in een zware groep, met wereldkampioen Frankrijk, Europees kampioen Portugal en Hongarije als tegenstanders. De Duitsers spelen alle groepswedstrijden in eigen land, in München.

