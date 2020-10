Duitse voetbalbaas Seifert kondigt nu al terugtreden aan

Premier League Bloedeloos gelijkspel in topper tussen United en Chelsea, trefzekere Riedewald helpt Crystal Palace aan zege bij Fulham

24 oktober De topper tussen Manchester United en Chelsea is in 0-0 geëindigd. Het was het tweede doelpuntloze gelijkspel dit seizoen in de Premier League. Mede door een goal van Jaïro Riedewald heeft Crystal Palace zaterdag met 2-1 bij Fulham gewonnen.