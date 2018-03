Duitse tv-zender baalt van oppermachtig Bayern

Volgens Schmidt zou hij meer abonnementen verkopen als bijvoorbeeld Schalke 04 om de titel zou strijden. ,,Volgens onze berekeningen zijn er nog steeds miljoenen huishoudens die geïnteresseerd zijn in sport en voetbal, maar geen Sky-abonnement hebben. Maar de bereidheid om dat te nemen, hangt af van het momentum. We zouden geholpen worden als bijvoorbeeld Schalke 04 echt zou kunnen meedoen om de titel.''

Ook bevalt het Schmidt niet dat er naast Bayern geen andere Duitse club meer actief is in de Champions League. ''In de groepsfase is het nog wel interessant. Maar vanaf februari als het er echt om, is Bayern er alleen nog maar bij.''