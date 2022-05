Duitse media bejubelen Frankfurt-helden, Schotten ontroostbaar: ‘Wreed einde van waanzinnige rit’

Met videoDe zege van Eintracht Frankfurt op Rangers in de finale van de Europa League zorgde in de Duitse media voor een jubelstemming. Waar Giovanni van Bronckhorst de scherven bij Rangers bij elkaar veegde en de Schotse kranten tranen met tuiten huilden, werd in Duitsland doelman Kevin Trapp bewierookt. ‘Trapp, Trapp Hurra!’, zo kopte Bild.

De beslissing viel gisteravond pas na strafschoppen. In de reeks was Aaron Ramsey van Rangers de enige die miste. Dat hakte er in de Britse media flink in. ,,Rangers had uitgebreid op strafschoppen geoefend", schreef de Schotse editie van The Guardian.

Quote Op 10 augustus speelt Eintracht in de Super Cup tegen Real of Liverpool... Kun je je het voorstel­len? Frankfurter Allgemeine ,,Aaron Ramsey leek een zekerheidje in de serie, maar hij zag Kevin Trapp net als vlak voor het einde van de officële speeltijd wéér redden. Daarmee kwam op de wreedste manier denkbaar een einde voor Rangers aan een waanzinnige rit van 19 Europese wedstrijden. Zo dichtbij, en tegelijk zover weg.”



The Mirror: ,,Dit geeft de komende dagen flink wat hoofdpijn bij Gers. Hopelijk is dat voor zaterdagmiddag 15.00 uur voorbij, want dan wacht Hearts alweer in de finale van de Schotse FA Cup. Maar de aanblik van de spelers van Rangers, na een slopende wedstrijd in de hitte van Sevilla, zal bij menig Hearts-fans gisteren een glimlach hebben bezorgd. Hoe krijgt Giovanni van Bronckhorst dit in drie etmalen weer op de rit?”

The Guardian had ook een speciaal woord voor de fans van Rangers, die zich in Sevilla van begin tot eind uitzinnig, uitgelaten én vooral ook zonder wanklank hadden gedragen. ,,Na de laatste pingel vielen ze pas stil, net als de spelers compleet gebroken. Snel kwam het besef dat ze een unieke kans was ontnomen. Vijftig jaar wachtten ze al op een nieuwe Europese trofee, en wie weet hoe lang het nu weer gaat duren voor ze weer een kans krijgen...” In 1972 won Rangers voor het laatst een Europese prijs, de Europa Cup II ten koste van Dinamo Moskou (3-2).

Bierdouche

In Duitsland overheerste de vreugde. De spelers van Eintracht verrasten hun trainer Oliver Glasner tijdens de persconferentie op een zogenoemde bierdouche. ,,We hebben in deze wedstrijd laten zien dat we als een team functioneren, nu gaan we een paar dagen feestvieren met onze fans”, zei de Oostenrijker, met de haren nat en in een doorweekt T-shirt. ,,We hebben dertien wedstrijden in Europa gespeeld en we hebben er dit seizoen geen enkele verloren. Ik heb geen woorden om de prestatie van deze jongens te omschrijven.”

Eintracht Frankfurt mocht niet alleen de bokaal mee naar huis nemen. De club, slechts als elfde geëindigd in de Bundesliga, is door het winnen van de Europa League ook rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Daarmee komt het aantal Duitse clubs in de belangrijkste Europese competitie op vijf.

Voorzitter Peter Fischer noemde de triomf in Sevilla ‘het grootste moment’ uit de clubgeschiedenis. ,,Ik ben een enorm trotse voorzitter. We gaan deze beker aan de stad en de regio laten zien.” Donderdag staat een huldiging gepland op het plein voor het stadhuis van Frankfurt.

Voor de Duitse media waren doelman Kevin Trapp én aanvoerder Sebastian Rode de helden. Rode liep al snel een hoofdwond op (zie tweet hieronder) en moest met een tulband verder en Trapp pakte de pingel van Aaron Ramsey en redde in de 188de minuut op een inzet Ryan Kent. ,,De trofee in de Europa League, een ticket in de Champions League én op 10 augustus in de strijd om de Super Cup tegen Real Madrid of Liverpool... Kun je je het voorstellen?”, schreef de Frankfurter Allgemeine.

De krant loofde de aanhang van de Adlerträger. ,,De spelers vierden het confettifeest met hun fans, die weer in witte uniformen een Bestia Blanca waren, een Wit Beest, zoals de supporters van Eintracht door de Spaanse media tijdens de kwartfinale tegen FC Barcelona waren betiteld. ,,Heel voetbalminnend Duitsland is dolblij met Eintracht Frankfurt", zo schreef Bild. ,,Ze bleven alle Europa League-wedstrijden ongeslagen en bezorgden ons veel spannende Europa Cup-avonden.”

Volledig scherm Vreugde bij Eintracht Frankfurt, verdriet bij Rangers FC. © Reuters, screenshot EF