Duitse doping-reporter mag van Rusland niet naar WK

FC Barcelona keert terug naar heilige grond voor Iniesta

8:47 FC Barcelona speelt woensdag in Johannesburg tegen de Zuid-Afrikaanse kampioen Mamelodi Sundwons. Het duel gaat om de Mandela Centenary Cup, waarmee wordt herdacht dat Nelson Mandela in 2018 honderd jaar zou zijn geworden. De voormalig president en anti-apartheidsstrijder overleed in 2013.