Duitse arbiter Brych leidt Real Madrid - Ajax

Video Champions League moet seizoen Real Madrid redden na nieuwe nederlaag in Clásico

2 maart In een stil en klagend Bernabéu-stadion schakelde FC Barcelona vanavond Real Madrid uit in de strijd om het Spaanse kampioenschap (0-1), drie dagen na eenzelfde scenario in de beker. De Koninklijke rest nog slechts de Champions League om het seizoen te redden. Ajax is gewaarschuwd.