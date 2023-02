Duel tussen Paris Saint-Germain en Bayern München met bijna 2 miljard kostbaarste affiche in CL

Prachtig nieuws: Georginio Wijnaldum maakt na zes maanden blessure­leed rentree bij AS Roma

Georginio Wijnaldum heeft zijn rentree gemaakt bij AS Roma. De Nederlandse international, die vanwege een beenbreuk onder meer het WK in Qatar miste, kwam vanavond na 83 minuten in en tegen Lecce in het veld voor Nemanja Matic.