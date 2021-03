Duel der superspitsen: Haaland imponeert, maar op Lewandowski staat geen maat

Het duel tussen Bayern München en Borussia Dortmund werd vooral het duel tussen topspitsen Haaland en Lewandowski. Het was eerstgenoemde die al héél snel een bijzonder fraai kunststukje opvoerde. De twintigjarige Noor scoorde namelijk twee keer binnen negen minuten. Na ruim zeventig seconden maakte Haaland er 0-1 van en vlak daarna werkte hij op aangeven van Thorgan Hazard ook de 0-2 binnen. Het was pas de tweede keer in de Bundesliga-historie dat Bayern zó snel twee goals tegen kreeg in een thuiswedstrijd. Voor Haaland was het in 1977 MSV Duisburg die twee keer trefzeker was via Ronald Worm.

Lees ook Weghorst schrijft historie bij VfL Wolfsburg, Bosz en Leverkusen winnen eindelijk weer

Na zijn twee goals maakte Haaland zijn honderdste goal uit zijn carrière in zijn 146ste wedstrijd. Spelers zoals Kylian Mbappé (180), Lionel Messi (210), Zlatan Ibrahimovic (245) en Cristiano Ronaldo (301) hadden veel meer wedstrijden nodig om honderd goals te maken. Het was voor de Noorse spits bovendien alweer zijn vierde goal tegen Bayern dit seizoen. De laatste speler die het presteerde om in één seizoen meer dan vier keer te scoren tegen Bayern was Cristiano Ronaldo namens Real Madrid in het seizoen 2016/17. Daarvoor had de jonge Noor dus nóg een goal nodig in München.

Volledig scherm Erling Haaland viert zijn goal. © Pool via REUTERS

Die derde Haaland-goal kwam er echter niet meer. Het was namelijk die andere superspits die vervolgens opstond en zijn ploeg bij de hand nam. Lewandowski zorgde na 26 minuten namelijk voor de aansluitingstreffer en een minuut voor rust mocht de Pool ook een penalty nemen. Een kunstje dat je wel aan de Bayern-spits over kunt laten: 2-2. Lewandowski maakte met zijn twee goals alweer zijn achttiende én negentiende in veertien wedstrijden tegen zijn oude club Borussia. Geen speler scoorde zó vaak tegen Borussia Dortmund.

De 2-2 ruststand leek lange tijd ook de eindstand te worden en ook het duel der superspitsen leek zo in balans te blijven. Maar nadat Haaland, na een forse tackle van Jérôme Boateng, gewisseld moest worden, zag de Noor het nog helemaal mis gaan voor zijn ploeg. Vlak voor tijd was het Leon Goretzka die er 3-2 van maakte en toen Lewandowski vervolgens nog zijn hattrick compleet maakte, was er geen twijfel meer mogelijk: Bayern won met 4-2 en pakt de koppositie weer over van RB Leipzig.

Volledig scherm Robert Lewandowski viert zijn goal. © Pool via REUTERS