Dubieuze pingel voorkomt verlies Italië tegen Polen

De Italianen zijn op zoek naar eerherstel, nadat ze zich vorig jaar niet wisten te kwalificeren voor de wereldtitelstrijd in Rusland.



De nieuwe bondscoach Roberto Mancini mocht met de remise niet eens klagen. Pas in de 78ste minuut kwam Italië langszij, door een dubieus gegeven strafschop, die door Jorginho werd benut. Polen, met Robert Lewandowski in de spits, was voor rust op voorsprong gekomen door Piotr Zielinski. Polen speelde wel op het WK, maar werd al in de groepsfase uitgeschakeld.



In Groep 2 won Rusland in Trabzon met 2-1 van Turkije.