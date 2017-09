Drugsverdachte Márquez hervat training

Speler van het Weekeinde Paulo Dybala: babyface met killersinstinct

19:20 Iedere maandag lichten we een speler uit die in het afgelopen weekend in positieve zin opviel op de Europese velden. Vandaag in deel 6: Paulo Dybala, de Argentijnse aanvaller van Juventus, die na zijn tweede hattrick dit seizoen (gisteren tegen Sassuolo) al op acht goals staat.