Droomstart voor Bosz, Klaassen delft onderspit tegen Schreuder

Voor Alfred Schreuder begon het seizoen een stuk minder. De Nederlandse coach zag zijn debuut bij TSG Hoffenheim 1899 vorige week verpest worden met een 1-0 nederlaag op bezoek bij Eintracht Frankfurt en ook het eerste thuisduel ging moeizaam. Klaassen kwam met Werder Bremen op bezoek en leidde halverwege met 0-1.



In een spectaculaire tweede helft waren er nog liefst vier goals te bewonderen. De thuisploeg uit Hoffenheim boog binnen een kwartier de achterstand om in een 2-1 voorsprong via Ermin Bicakcic en Ihlas Bebou, maar nadat Werder Bremen nota bene een rode kaart kreeg (twee keer geel voor Johannes Eggestein) werd het weer 2-2. Yuya Osako rondde een steekbal van Klaassen zeer fraai af.



Schreuder mocht echter toch opgelucht ademhalen. Na 95 minuten stond de eerste zege van het seizoen op het scorebord voor zijn ploeg. In de 87ste minuut maakte Pavel Kaderábek de winnende voor de voormalig assistent-coach van Ajax: 3-2.