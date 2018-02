Drietrapsraket Barça maakt na horrorstart gehakt van dapper Girona

Bij Ajax mislukte Sanogo doet AS Monaco pijn

19:12 AS Monaco is nog verder achterop geraakt in de strijd om de Franse landstitel. De regerend kampioen verspeelde bij Toulouse een voorsprong van 1-3. Yaya Sanogo, mislukt bij Ajax en Arsenal, maakte in de slotfase het derde doelpunt van de thuisploeg (3-3).