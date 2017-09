Dries Mertens loodst Napoli langs Bologna

José Callejón opende van dichtbij de score uit een pass van Lorenzo Insigne. Dries Mertens besliste het duel in de 83ste minuut met een doeltreffend schot door de benen van de keeper. Het was al zijn negentiende goal van 2017 in de Serie in 2017. Invaller Piotr Zielinski zorgde uit een fraai uitgespeelde aanval voor de eindstand.



Napoli is in de Champions League bij Feyenoord in de poule ingedeeld. De ploeg van trainer Maurizio Sarri begint woensdag met een uitwedstrijd tegen Sjachtar Donetsk in Oekraïne.