Drie punten aftrek voor AEK Athene

Jovic met vijf goals de grote man bij monsterze­ge Frankfurt

22:53 Luka Jovic heeft vanavond maar liefst vijf keer gescoord voor Eintracht Frankfurt in een wedstrijd in de Bundesliga. De Serviër kwam tot het welhaast ongekende aantal in de ontmoeting met Fortuna Düsseldorf. Als vanzelfsprekend won de thuisclub het duel: 7-1.