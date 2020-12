Drie Nederlanders maken weer kans op plaats in wereldelftal van het jaar

Beerschot is Belgische koppositie kwijt aan Van den Brom's Genk

6 december Beerschot is na amper één week de koppositie in de Belgische Pro League alweer kwijt. De ploeg van de Argentijnse trainer Hernan Losada verloor op eigen veld van middenmoter KAS Eupen (0-1). Emmanuel Agbadou maakte in de 35e minuut het doelpunt. Menno Koch viel bij de bezoekers in de 77e minuut in.