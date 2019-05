‘Drie maanden schorsing voor zaakwaarnemer Raiola’

De Italiaanse Federatie de 51-jarige zaakwaarnemer geschorst voor zijn betrokkenheid in de zogenaamde ‘Scamacca-zaak’. Raiola, die bekendstaat als een taaie onderhandelaar en vanwege zijn eigenaardige karakter, zal een groot deel van de zomerse transferperiode dus niet mogen onderhandelen tussen clubs en spelers. De transferperiode duurt komende zomer tot en met zaterdag 31 augustus.

In de Catalaanse sportkrant Sport wordt ook direct de link gelegd met Matthijs de Ligt, die zich heeft aangesloten bij Raiola. De 51-jarige Italiaan, die ook jarenlang in Nederland woonde en werkte, is al jarenlang de belangenbehartiger van grote spelers als Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Romelu Lukaku, Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma en Mario Balotelli.