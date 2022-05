Drie dagen na verlies EL-finale pakt Giovanni van Bronckhorst toch zijn eerste prijs als trainer Rangers

Drie dagen later moest het elftal van Van Bronckhorst opnieuw diep gaan. Op Hampden Park kwam het wederom tot een verlenging. Rangers en Hearts wisten in de reguliere speeltijd niet te scoren. Heart of Midlothian was het dichtst bij een doelpunt, maar aanvaller Ellis Simms schoot de bal in de 10de minuut tegen de paal. Rangers wilde het niet opnieuw op strafschoppen laten aankomen en ging in de verlenging op zoek naar een treffer. Die viel al vrij vlug. Ryan Jack schoot de bal in de 94ste minuut op fraaie wijze hard achter keeper Craig Gordon. Het doelpunt werkte bevrijdend voor de Rangers, dat in de 97ste minuut de voorsprong via Scott Wright verdubbelde.

Van Bronckhorst begon in november bij de Rangers, dat de Schotse titel dit seizoen aan Celtic moest laten. Voor Rangers is het de 34ste bekerzege, zes minder dan recordhouder Celtic. Rangers won de Schotse beker in 2009 voor het laatst. De club, die toen nog Glasgow Rangers heette, werd in 2012 failliet verklaard en moest op een laag niveau helemaal opnieuw beginnen.



,,We hebben zo hard gewerkt en zijn zo ver gekomen in Europa. Maar uiteindelijk wil je als beloning iets in handen hebben. Vandaag is dat gelukt”, zei Van Bronckhorst. ,,We waren in de verlenging veel sterker en we verdienden de overwinning. Het is altijd goed om het seizoen af ​​te sluiten met een trofee. Het betekent veel voor ons en voor de club.”