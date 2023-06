Dramatische avond voor Italiaanse broers Esposito: drie verloren finales binnen vier uur

Uruguay heeft voor het eerst het WK onder 20 gewonnen. In het Estadio Único Diego Armando Maradona in La Plata werd in de finale met 1-0 gewonnen van Italië. Het betekende dat de broers Francesco Pio (17), Sebastiano (20) en Salvatore (22) Esposito uit Castellammare di Stabia, iets ten zuiden van Napels, binnen vier uur op zondagavond allemaal een finale verloren.

Bij Italië deed Francesco Pio Esposito als invaller mee in de WK-finale. De 17-jarige aanvaller van Inter zag hoe Uruguay in minuut 86 de winnende goal maakte van het jeugd-WK in Argentinië. De 19-jarige spits Luciano Rodríguez Rosales werkte na een klutssituatie in een vol strafschopgebied bij de tweede paal de winnende goal binnen, tot grote vreugde van de tienduizenden fans van Uruguay op de tribunes in La Plata.

Het was voor Uruguay de eerste eindzege op het jeugd-WK. Argentinië is recordhouder met zes eindzeges, maar strandde dit toernooi verrassend in de kwartfinales tegen Nigeria. Brazilië volgt met vijf eindzeges. De nationale ploeg van Uruguay (3,4 miljoen inwoners) werd al wel wereldkampioen in 1930 en 1950. Daarnaast werd de Copa América liefst vijftien keer gewonnen door het kleine land, waarbij in 1916, 1987 en 2011 de eindzege ook behaald werd in buurland Argentinië.

Met zeven goals werd de Italiaanse middenvelder Cesare Casadei (20) van Chelsea nog wel topscorer van het WK in Argentinië, dat op 30 maart de organisatie had overgenomen van Indonesië nadat he toernooi in 2021 al niet was doorgegaan door corona. Casadei werd daarmee de opvolger van Erling Haaland, die negen keer scoorde op het vorige WK onder 20 in 2019 in Polen.

Volledig scherm Luciano Rodríguez maakte in de 86ste minuut de winnende goal voor Uruguay in de WK-finale in La Plata. © AFP

Oudere broers Esposito verliezen finales play-offs

Eerder op de avond verloren de twee broers van Francesco Pio Esposito allebei al hun finales van de play-offs om een plek in de Serie A volgend seizoen. Sebastiano Esposito (20) ging pijnlijk onderuit met Bari, dat speelde voor een terugkeer naar de Serie A na elf jaar. Een 0-0 gelijkspel was genoeg geweest na de 1-1 van afgelopen donderdag op Sardinië, maar in de 94ste minuut maakte Cagliari nog de 0-1 en dus zal de ploeg van coach Claudio Ranieri volgend seizoen weer actief zijn in de Serie A.

Volledig scherm Sebastiano Esposito verloor met Bari van Cagliari. © ANP / Imago Sportfotodienst GmbH

Ook Salvatore Esposito (22) verloor. De middenvelder deed dat met zijn club Spezia Calcio, dat in Reggio Emilia met 3-1 verloor van Hellas Verona. Zo blijft die club behouden voor de Serie A en zakt Spezia Calcio, met keeper Jeroen Zoet, af naar het tweede niveau van Italië.

Volledig scherm Salvatore Esposito verloor met Spezia Calcio van Hellas Verona. © ANP / Imago Sportfotodienst GmbH