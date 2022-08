Dramatisch Manchester United lijdt met Ten Hag enorme nederlaag tegen Brentford

Serie A Landskampi­oen AC Milan begint overtui­gend aan seizoen, ook zege oranje gekleurd Atalanta

AC Milan is in de Serie A begonnen met een overwinning. De regerend landskampioen was op eigen veld met 4-2 te sterk voor Udinese. Voor het eerst deze eeuw werd zes keer gescoord in de openingswedstrijd van het Italiaanse voetbalseizoen.

20:39