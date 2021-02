Dost loopt hamstringblessure op bij Club Brugge

,,We kunnen veel verdragen, maar dit... ergens is er ook een einde”, aldus interim-trainer Rik De Mil. ,,Je zoekt een oplossing voor die vele coronagevallen, maar als Bas dan ook nog eens uitvalt. Op fysiek vlak hebben we enorm veel van de overgebleven spelers gevraagd. Dat heeft ons parten gespeeld. De ernst van de blessure is nog moeilijk in te schatten.” Bij Club Brugge spelen naast Dost ook de Nederlanders Noa Lang, Ruud Vormer, Tahith Chong en Stefano Denswil. Door het coronavirus zijn Lang en Denswil al even uitgeschakeld. Inmiddels is Club meer gehavend dan ooit. Na Hans Vanaken, Lang en Charles De Ketelaere staat nu ook de vierde belangrijke basisspeler mogelijk een tijd langs de kant.

Dost: tien wedstrijden, zes goals

Dost, het speerpunt, de vaste nummer 9, scoorde zes keer in de eerste tien wedstrijden voor Club. Niet alleen tegen de mindere ploegen, maar ook in toppers tegen Genk, Standard en Antwerp (beker).



Club moet hopen dat Dost geen spierscheur heeft opgelopen en dat enkele basisspelers zo snel mogelijk terugkeren. Nu pas keren de eerste besmette mensen terug uit quarantaine - enkele medewerkers die nog vóór de bekerwedstrijd tegen Antwerp in isolatie geplaatst werden. Heel misschien geldt dat na de test van morgen voor Denswil en Mitrovic. ,,Al die testen, ik kan het niet meer bijhouden”, aldus Vormer. ,,Ik zie zondag wel wie fit is.”



De teller staat op zes Covid-19-gevallen bij de koploper in België. Pas bij een zevende geval kan een wedstrijd worden uitgesteld. ,,We moeten dit aanvaarden en positief blijven”, weet De Mil. ,,Of we die uitschakeling kunnen plaatsen gezien de omstandigheden? Mijn kleedkamer was énorm ontgoocheld. We weten dat we meer verdienden. Hen motiveren richting zondag, dat is geen probleem. Die jongens zijn ongelooflijk professioneel. Hoe we ze fysiek klaar zullen stomen, is een andere vraag. We hebben al héél veel van hen gevraagd. Het is opnieuw afwachten. We zullen zien wie er zondag beschikbaar is.”