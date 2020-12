Laat ons beginnen met de actualiteiten: Bas Dost is op weg naar Club Brugge.

,,Dit is een formidabele transfer. Dost is een garantie op doelpunten. Hij legt er na de winterstop op zijn minst 10 à 12 in. Dost is alles wat Club Brugge tot dusver miste: een goalgetter. En hij past qua karakter bij Club, een harde werker. Hij zal zich snel geliefd maken.”